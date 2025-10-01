Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Tekirdağ'da polisin denetimleri sırasında uyuşturucu ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, durumundan şüpheli kişileri durdurarak 115 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 115 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel