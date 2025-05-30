Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 331 kök Hint keneviri, 520 gram amfetamin, 130 gram eroin, 39 gram esrar, 35 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 700 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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