Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel