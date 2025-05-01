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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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