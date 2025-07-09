Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheliden 35'inin tutuklandığını duyurdu. Operasyon, sokak satıcılarına yönelik yoğun bir mücadele olarak değerlendiriliyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 65 şüpheliden 35'inin tutuklandığını, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil; 13 jandarma motorlu asayiş timi, 7 komando timi, 2 özel eğitimli narkotik köpeği, 320 jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Bu 3 ay boyunca, adeta Tekirdağ'ın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. ve düğmeye bastık" dedi.

'UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR'

Tekirdağ ili genelinde düzenlenen 'Narkokapan- Tekirdağ' operasyonlarında 65 torbacının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 35'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Tekirdağ Valimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonu gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

Benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi

Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı

Direksiyonun başındaki gören sürücü bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.