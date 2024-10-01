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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 906 sentetik hap, 53,53 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 535 TL ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen 6 adreste yapılan aramada, 906 sentetik hap, 53,53 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 535 TL ele geçirildi. Eş zamanlı baskınlarda S.A., Ü.K., A.Y.G., T.K., T.C.K. ve H.K., gözaltına alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklandı. Operasyonda ayrıca 31 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. .

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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