Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki uyuşturucu olaylarına müdahale ederek 6 şüpheliyi yakaladı. Çerkezköy ilçesinde kenevir yetiştiren bir şahıs ile Pınarça ve Yavuz mahallelerinde uyuşturucu madde bulunduran şahısların ev ve işletmelerine yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve işletme mühürlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki uyuşturucu olaylarına müdahale ederek 6 şüpheliyi yakaladı.

Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi'nde K.S. isimli şahsın kenevir yetiştirdiğinin tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesinde de icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında M.M. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında 7 gram ağırlığında marihuana uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Pınarça Mahallesi'nde Y.Ş. ve V.Ç. isimli şahısların kenevir yetiştirdiğinin tespiti üzerine yapılan aramada; Y.Ş. isimli şahsın ikametinde 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. V.Ç. isimli şahsın aracında ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Y.Ş. isimli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakılırken, V.Ç. isimli şahsa 2 bin 864 TL idari para cezası uygulandı.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde Y.T. isimli şahsa ait işletmede uyuşturucu madde satıldığının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada; 6 fişek 10 gram esrar, 4 fişek 4 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, 3 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler Y.T. ve M.E., ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Ayrıca işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edilerek Süleymanpaşa Belediyesi tarafından mühürlendi. - TEKİRDAĞ