Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda 933 gram uyuşturucu, 2 bin 882 uyuşturucu hap ve 63 bin 550 lira ele geçirdi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 933 gram uyuşturucu, 2 bin 882 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 63 bin 550 lira ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
