Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 804 uyuşturucu hap, 63,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 460 lira ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan birinin 12 yıl 6 ay, diğerinin 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile M.S. operasyon kapsamında yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.