Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Operasyonda, ele geçirilen 3 bin 804 uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte toplamda 460 lira para da bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 804 uyuşturucu hap, 63,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 460 lira ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan birinin 12 yıl 6 ay, diğerinin 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile M.S. operasyon kapsamında yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.