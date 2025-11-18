Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel