Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde durumundan şüphelendiği kişileri durdurdu ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
