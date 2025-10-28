Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde durumundan şüphelendiği kişileri durdurdu ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel