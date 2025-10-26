Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde şüphelileri durdurdu ve üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel