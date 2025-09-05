Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde durduruldu ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

