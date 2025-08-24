Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde durumundan şüphelendikleri şahısların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel