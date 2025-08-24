Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde durumundan şüphelendikleri şahısların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
