Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin denetimlerinde 6 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Yapılan aramalarda 60 gram esrar, 6 gram kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı, Hayrabolu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramaları ve adreslerindeki aramalarda 60 gram esrar, 6 gram kokain, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel