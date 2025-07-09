Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin denetimlerinde 6 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Yapılan aramalarda 60 gram esrar, 6 gram kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı, Hayrabolu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramaları ve adreslerindeki aramalarda 60 gram esrar, 6 gram kokain, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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