Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

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Tekirdağ'da yapılan polisiye denetimlerde, uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen kontrol sırasında şüpheli görülen kişilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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