Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin denetimlerinde 6 kişi uyuşturucu bulundururken yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 56 sentetik ecza hap, 35 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram eroin ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel