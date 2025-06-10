Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin denetimlerinde 6 kişi uyuşturucu bulundururken yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 56 sentetik ecza hap, 35 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram eroin ve 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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