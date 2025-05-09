Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde, şüpheli bulunan zanlıların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel