Tekirdağ'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin denetimleri sırasında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel