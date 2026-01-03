Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin denetimleri sırasında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
