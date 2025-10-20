Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel