Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
