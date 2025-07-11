Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin denetimleri sırasında uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel