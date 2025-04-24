Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen kişileri durdurdu ve üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel