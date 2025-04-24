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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen kişileri durdurdu ve üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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