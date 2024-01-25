Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.