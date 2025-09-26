Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Haberler

Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurarak uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

