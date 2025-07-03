Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği kontrollerde durumundan şüphelendiği kişilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirerek, şüphelileri gözaltına aldı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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