Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde durdurdukları şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel