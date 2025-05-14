Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu madde taşıyan 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde, durumlarından şüphelendikleri 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel