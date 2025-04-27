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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Tekirdağ'da polis denetiminde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurdu ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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