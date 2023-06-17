Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma sonrası Şarköy, Çorlu ve Malkara ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 430 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 875 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ç, O.S.Ö, Y.Ç, İ.A, M.D. ve B.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.