Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Bin Hap ve 140 Bin Lira Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 55 bin sentetik ecza hap, 225 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira ele geçirildi.

Adreste bulunan Ö.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.