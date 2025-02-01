Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 502 sentetik ecza hap, 113 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 18 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 325 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.