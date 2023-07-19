Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde bulunduran 5 şüpheli yakalandı. Muratlı ilçesinde durdurulan araçta 4 gram kubar esrar ele geçirilirken, Çerkezköy ilçesinde yapılan aramalarda ise 20 gram eroin bulundu.