Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde bulunduran 5 şüpheli yakalandı. Muratlı ilçesinde durdurulan araçta 4 gram kubar esrar ele geçirilirken, Çerkezköy ilçesinde yapılan aramalarda ise 20 gram eroin bulundu.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi'nde uyuşturucu kullanıldığının tespiti üzerine şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yapılan kontrolünde 4 gram poşet içerisinde kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde ise 2 şahsın uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine şahıslara yapılan aramalarda 20 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ