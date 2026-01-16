Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin düzenlediği denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 35 gram uyuşturucu madde ve 45 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram uyuşturucu madde ve 45 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
