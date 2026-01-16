Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin düzenlediği denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 35 gram uyuşturucu madde ve 45 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram uyuşturucu madde ve 45 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel