Tekirdağ'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan kontrollerde şüpheli hareket eden kişiler durduruldu ve üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
