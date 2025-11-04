Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu bulundurdukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 195 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel