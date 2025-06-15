Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde şüphelendikleri kişileri durdurdu ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel