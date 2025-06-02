Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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