Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu madde bulunduran 5 kişiyi gözaltına aldı. Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yapılan denetimlerde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken şahısların üstlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltındaki işlemler devam ediyor.

Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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