Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu madde bulunduran 5 kişiyi gözaltına aldı. Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yapılan denetimlerde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken şahısların üstlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltındaki işlemler devam ediyor.
Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel