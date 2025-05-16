Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'da polisin düzenlediği denetimlerde, durumundan şüphelenilen 5 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili emniyet işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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