Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet, zanlıların üst aramalarında uyuşturucu maddelere el koydu.

Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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