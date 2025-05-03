Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet, zanlıların üst aramalarında uyuşturucu maddelere el koydu.
Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel