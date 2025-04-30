Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları arasında 25 gram eroin ve 32 gram metamfetamin bulunuyor.
Tekirdağ'da, jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 25 gram eroin, 32 gram metamfetamin, 97 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 dolar ile 5 bin 525 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel