Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da, jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 25 gram eroin, 32 gram metamfetamin, 97 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 dolar ile 5 bin 525 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.