Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde süphe üzerine durdurulan 5 kişide uyuşturucu madde ele geçirildi ve gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
