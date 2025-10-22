Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin düzenlediği denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli durumdaki kişilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel