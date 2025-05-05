Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da, polis denetimlerinde 5 kişi uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu'daki denetimlerde şüpheli gördükleri kişileri durdurdu ve üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçti.

Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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