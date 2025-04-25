Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bu kez deprem Kütahya'yı vurdu
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu

Depremi 20 gün önceden bilen Üşümezsoy, Şengör'e patladı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kahreden ihmal! Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Kullanmaktan çekinmeyiz

MSB'den müdahale sinyali: Kullanmaktan çekinmeyiz

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen polis denetimlerinde, uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi ve işlemler sürüyor.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.