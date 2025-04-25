Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da düzenlenen polis denetimlerinde, uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi ve işlemler sürüyor.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel