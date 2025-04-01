Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde bulundurdukları gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 38 gram eroin ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Ergene ve Süleymanpaşa ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 110 gram metamfetamin, 38 gram eroin ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel