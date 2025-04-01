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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde bulundurdukları gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 38 gram eroin ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Ergene ve Süleymanpaşa ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 110 gram metamfetamin, 38 gram eroin ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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