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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda 20 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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