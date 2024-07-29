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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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