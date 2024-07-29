Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.