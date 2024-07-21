Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda 72 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 72 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.