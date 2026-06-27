Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkıya dikkat çekici

Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu! Çok konuşulacak yeni parti mesajı

Diyarbakır'dan mesajı verdi! Özgür Özel ilk kez böyle konuştu
İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibe 5 atıp elediler
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi
Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler

İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler